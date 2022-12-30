Утвержден верхний предел показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении верхних пределов показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту и государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период, а также верхнего предела показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту на конец 2023 года.

Согласно указу, верхний предел показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту на среднесрочный период устанавливается на уровне 17,5 процентов, а на конец 2023 года - 25 процента.

Верхний предел показателя соотношения государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период установлен на уровне 20 процентов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.