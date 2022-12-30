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Назначен спецпредставитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

Политика Материалы 30 декабря 2022 16:50 (UTC +04:00)
Назначен спецпредставитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Согласно распоряжению, Вахид Расим оглу Гаджиев назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, созданный указом Президента Азербайджанской Республики от 7 июля 2021 года №1386 "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике".

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