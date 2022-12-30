Утвержден новый состав Наблюдательного совета "Службы восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 22 июля 2022 года № 3382 "Об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Настоящим распоряжением в части 1 распоряжения Президента Азербайджана от 22 июля 2022 года № 3382 "Об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе" слова "в Зангиланском районе" заменяются словами "в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах".

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.