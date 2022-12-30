Утверждения о "блокаде" жителей Армении совершенно необоснованны - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утверждения о "блокаде" жителей Армении совершенно необоснованны.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на то, что в постконфликтный период Азербайджан выдвинул ряд инициатив по восстановлению отношений с Арменией, данный процесс затормаживает Армения. Грубое нарушение Арменией обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, в частности, неполный вывод армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, незаконный въезд граждан третьих государств на территорию Азербайджана через Лачинскую дорогу, предназначенную исключительно для гуманитарных целей, массовая поставка из Армении мин, производства 2021 года с целью создания минной угрозы.

Кроме того, была представлена информация об усилившейся в последние годы незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана, продолжавшейся на протяжении без малого 30 лет оккупации. Также министр информировал своего коллегу о мирной акции протеста гражданского общества Азербайджана на Лачинской дороге. Несмотря на намерение Азербайджана провести переговоры с целью предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов и связанных с этим экологических осложнений, было заявлено, что создание препятствий путем провокаций против данного процесса является неприемлемым.

Министр Джейхун Байрамов сообщил, что утверждения о том, что якобы в результате перекрытия Азербайджаном Лачинской дороги армянские жители находятся в "блокаде", что вызвало "гуманитарную катастрофу" в регионе, совершенно необоснованны - транспортные средства свободно передвигаются по этой дороге. Несмотря на заявления активистов о том, что нет никаких препятствий для свободного передвижения армянского населения по дорогам, о намерении в случае необходимости оказать помощь армянским жителям, были подчеркнуты факты, когда лица, выдающие себя за руководителей местных армян, препятствуют использованию дорог населением.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)