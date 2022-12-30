В Азербайджане будет создан электронный портал в связи с реализацией Госпрограммы "Большого возвращения"

БАКУ /Trend/ - Будет сформирован портал для контроля и отчетности в связи с реализацией "Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории".

Как сообщает в пятницу Trend, данный вопрос нашел отражение в распоряжении премьер-министра Али Асадова "Об обеспечении исполнения распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года № 3587 об утверждении "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.