Семье шехида и пятерым ветеранам Карабахской войны предоставлены квартиры в Нахчыване (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 декабря, накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, в Нахчыванской Автономной Республике семье шехида Второй Карабахской войны, пяти ветеранам войны были вручены новые квартиры, 11 ветеранам и одному человеку, частично потерявшему здоровье при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, были вручены автомобили.

Как передает в пятницу Trend, на встрече, проведенной по этому поводу, полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли отметил, что в стране приняты важные меры в направлении социального обеспечения семей шехидов и ветеранов. Он сказал, что постоянное улучшение социального обеспечения семей шехидов и ветеранов и впредь будет в центре внимания государства.

Фуад Наджафли поздравил участников мероприятия с наступающим 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, и вручил владельцам квартирные ордера и ключи от автомобилей. Квартиры с капитальным ремонтом обеспечены мебелью, созданы необходимые коммунальные условия.