Политическая элита Израиля поддержала Азербайджан (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В соцсетях распространилось официальное обращение 30 депутатов израильского парламента (Кнессета) к Милли Меджлису, в котором выражается поддержка Азербайджану, передает Trend.

Данное обращение к парламенту Азербайджана стало реакцией на решение по открытию посольства в Тель-Авиве. Документ подписан депутатами Кнессета от 8 партий.

«Сегодня Азербайджан стоит плечом к плечу с Израилем в качестве надежного партнера в сферах безопасности и экономики. Это партнерство является фундаментом региональной системы безопасности Израиля. Депутаты азербайджанского парламента, наши дорогие друзья, примите наши поздравления в связи с решением об открытии посольства Азербайджана в Израиле. Это важный и смелый шаг в развитии сотрудничества между двумя странами и естественное продолжение многовековой дружбы между азербайджанским и еврейским народами на азербайджанской земле. У нас общий опасный враг - иранская тирания, угрожающая уничтожением обоих наших народов. Режим аятолл, жестоко убивающий собственных граждан и поощряющий терроризм в мире, использует антисемитскую пропаганду, чтобы настроить народ Азербайджана против светской власти, которая пользуется уважением на международной арене. Иранская диктатура также пытается угрожать своему северному соседу, используя демонстрацию силы, и пытаясь создать азербайджанскую "Хизбаллу". Но все эти усилия - бесплодны. Азербайджан, вновь и вновь, доказывает, что он не поддается шантажу и угрозам, и через месяц после учений КСИР на границе, объявил о решении открыть посольство в нашей стране. Именно в этот момент мы хотим, чтобы азербайджанский народ знал: Израиль и еврейский народ дорожат вами и полны решимости продолжать строить стратегическое партнерство»,- говорится в обращении.

В документе также выражается недовольство в связи с резолюцией Сената Франции от 15 ноября, призывающей к санкциям против Азербайджана и эмбарго на покупку у него газа и нефти ЕС.

«Это решение играет на руку Ирану, заинтересованному в ослаблении Азербайджана, который сегодня является примером страны с прогрессивным мусульманско-шиитским населением, поддерживающей тесные связи с Израилем и западным миром. Мы надеемся, что Сенат пересмотрит это решение», - отмечается в письме.

Под документом подписались, в том числе, 9 министров и два замминистра в новом правительстве Нетаниягу. Среди них высокопоставленные члены кабинета – министр нацбезопасности Бен-Гвир, министр по делам религий Малкиэли, министр образования Киш.