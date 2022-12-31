Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили совместные проекты в транспортной сфере

БАКУ /Trend/ - 31 декабря 2022 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдуллахияном.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обсудили текущие вопросы двусторонней повестки дня, в частности проекты, реализуемые в рамках достигнутых договоренностей в торгово-экономической и транспортной сферах.

В то же время Иран выразил намерение активизировать работу комиссии, назначив нового сопредседателя «Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной областях между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран».

Стороны также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе, а также более широкие региональные вопросы.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.