Президент Ильхам Алиев: Все стоящие перед нами задачи в 2022 году были выполнены

БАКУ/Trend/ - В своем новогоднем обращении к азербайджанскому народу в прошлом году я высказал уверенность в том, что 2022 год для нашей страны будет успешным. Так оно и случилось. Все стоящие перед нами задачи были выполнены, Азербайджан стал еще сильнее.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Нашу историческую победу, завоеванную на поле боя два года назад, мы закрепили еще больше в политической плоскости. На встречах в Праге и Сочи в октябре этого года Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Считаю, что после этого были обеспечены все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и мирное соглашение может быть подписано на основе известных пяти принципов, предложенных Азербайджаном", - сказал глава государства.