Президент Ильхам Алиев: Успешно реализуется программа «Великое возвращение»

БАКУ/Trend/ - Успешно реализуется программа «Великое возвращение».
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
"В ряде городов строительные работы приобрели уже широкий
размах. В первую очередь в Шуше, одновременно в Агдаме, Физули,
Зангилане и Лачине ведется масштабная созидательная работа,
строятся больницы, школы и жилые дома. Кроме того, уже утверждены
генеральные планы более десяти сел, и я лично заложил фундамент
нескольких из них. В целом, должен сказать, что подготовлены и
утверждены генеральные планы всех освобожденных городов и сел. Все
работы будут осуществляться в соответствии с этими генпланами. В то
же время все наши планы отражены в программе «Великое возвращение»,
и я уверен, что сотни тысяч бывших переселенцев в ближайшее время
вернутся на родные земли.
Конечно же, параллельно с этим ведутся работы по разминированию. К сожалению, Армения не предоставила нам точные карты минных полей. В результате подрыва на минах в послевоенный период около 300 азербайджанцев либо погибли, либо получили серьезные ранения", - сказал глава государства.