Президент Ильхам Алиев: Успешно реализуется программа «Великое возвращение»

БАКУ/Trend/ - Успешно реализуется программа «Великое возвращение».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"В ряде городов строительные работы приобрели уже широкий размах. В первую очередь в Шуше, одновременно в Агдаме, Физули, Зангилане и Лачине ведется масштабная созидательная работа, строятся больницы, школы и жилые дома. Кроме того, уже утверждены генеральные планы более десяти сел, и я лично заложил фундамент нескольких из них. В целом, должен сказать, что подготовлены и утверждены генеральные планы всех освобожденных городов и сел. Все работы будут осуществляться в соответствии с этими генпланами. В то же время все наши планы отражены в программе «Великое возвращение», и я уверен, что сотни тысяч бывших переселенцев в ближайшее время вернутся на родные земли.



Конечно же, параллельно с этим ведутся работы по разминированию. К сожалению, Армения не предоставила нам точные карты минных полей. В результате подрыва на минах в послевоенный период около 300 азербайджанцев либо погибли, либо получили серьезные ранения", - сказал глава государства.