Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из редких стран мира, которая ни экономически, ни политически ни от кого не зависит

БАКУ/Trend/ - Сегодня Азербайджан является одной из редких стран мира, которая ни экономически, ни политически ни от кого не зависит.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Конечно, для достижения всего этого у нас должна быть сильная экономика, и наша экономическая независимость давно обеспечена. Сегодня Азербайджан является одной из редких стран мира, которая ни экономически, ни политически ни от кого не зависит. Если мы посмотрим на экономические показатели этого года, то увидим, что для постпандемического периода результаты удовлетворительны. Так, экономика выросла примерно на 5%, в ненефтяном секторе - более чем на 9%. В то же время наш валовой внутренний продукт в этом году достиг рекордного уровня - 130 млрд долларов. Это историческое достижение. Параллельно с этим значительно сократился наш внешний долг. Несколько лет назад я поставил перед правительством задачу, чтобы объем внешнего долга сохранялся на уровне менее 10% ВВП. В прошлом году этот показатель составлял 17%, согласно последним данным на нынешний год - 9,5%. Для сравнения могу сказать, что в некоторых развитых странах объем внешнего долга составляет 100, 120, даже 150% ВВП. То есть мы полностью независимы от международных финансовых институтов", - сказал глава государства.