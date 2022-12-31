Президент Ильхам Алиев: Самой большой данью уважения памяти Гейдара Алиева является наша верность его пути

БАКУ/Trend/ - Самой большой данью уважения памяти Гейдара Алиева является наша верность его пути.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Я объявил этот год «Годом города Шуша». Мы очень широко и торжественно отметили 270-летие города Шуша. Следующий год объявлен «Годом Гейдара Алиева». В следующем году мы будем отмечать 100-летие общенационального лидера. Самой большой данью уважения памяти Гейдара Алиева является наша верность его пути. Мы следуем по этому пути и сегодня реалии Азербайджана, успехи и победы заложены в его основе.

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. По традиции искренне приветствую всех наших соотечественников во всем мире и желаю им успехов. Они знают, что есть сильное, независимое Азербайджанское государство и оно стоит за ними. Я уверен, что проживающие сегодня за границей азербайджанцы по праву гордятся тем, что они являются детьми независимого Азербайджана , победоносного Азербайджана.

Состоявшийся в этом году в Шуше Съезд азербайджанцев мира явился поистине историческим событием. Проведение этого съезда в Шуше имело очень большое символическое значение. Подобно тому, как азербайджанское общество и граждане Азербайджана объединены в один кулак, уверен, что такой же подход проявят и азербайджанцы мира, абсолютное большинство из них. Во всяком случае, сильный Азербайджан является для них большой поддержкой", - сказал глава государства.