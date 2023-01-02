Иран готовит вооруженную провокацию против Азербайджана? (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В телеграмм-каналах распространился видео-ролик, на котором дети-солдаты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), якобы пересекают реку Араз вдоль Худаферинского моста, направляясь в сторону азербайджанских территорий.

На одном из флагов, которые несут дети-солдаты, написано "Путь на Иерусалим".

Безусловно, это является грубым нарушением международного права и Иран может быть привлечен к ответственности за использование в этом видео-ролике детей-солдат.

Столкнувшийся с политическими, экономическими и социальными потрясениями, иранский режим, не имеющий легитимности ни внутри страны, ни за рубежом, не прекращает свои глупые авантюры. Но иранский режим не учитывает один важный момент: его армию даже не стоит сравнивать с мощной и современной армией Азербайджана, которая два года назад во время 44-дневной войны, а также в последующие годы в ответ на вооруженные провокации Армении показала свою мощь всему миру. Азербайджан, в отличие от Ирана, обладает и сильной армией, и широким рядом международных партнеров. Поэтому любая потенциальная иранская провокация заранее обречена на провал.