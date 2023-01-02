Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайаном.

Об этом в понедельник сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Отмечено, что в ходе телефонного разговора стороны отметили высокий уровень отношений между двумя странами на двусторонней и международной платформах и обсудили дальнейшие перспективы отношений. Министры выразили уверенность в дальнейшем развитии отношений сотрудничества в политической, экономической, торговой и других областях в наступившем новом году.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о ситуации в регионе, а также о восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)