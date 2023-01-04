Заявление Армении направлено на искусственное обострение ситуации - МИД Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:13)

БАКУ /Trend/ - Очередное заявление министерства иностранных дел (МИД) Армении от 3 января 2023 года относительно акции протеста на Лачинской дороге является совершенно необоснованным и направлено на то, чтобы вызвать недоумение международных партнеров по этому вопросу и искусственно обострить ситуацию.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы МИД Азербайджана к заявлению МИД Армении от 3 января 2023 года.

"Неудивительно, что МИД Армении дает искаженные заявления в связи с мирными протестами представителей гражданского общества Азербайджана против факта разграбления Арменией наших природных ресурсов в период 30-летней оккупации территорий Азербайджана. Похоже, что армянская сторона по-прежнему заинтересована в продолжении незаконной экономической и иной деятельности на территории нашей страны.

Хорошо известно, что правительство Азербайджана в течение более чем года, то есть с ноября 2021 года, многократно направляло обращения с целью пресечения незаконной экономической деятельности на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и в последний раз пыталось решить вопрос путем переговоров 3-10 декабря. Несмотря на все эти усилия, армянская сторона проигнорировав обращения, заблокировала доступ на территорию соответствующих структур и пыталась продолжить незаконную деятельность. Именно все эти действия вызвали справедливый протест азербайджанской общественности, из-за чего и проводится мирная акция с требованием предотвращения злоупотреблений Лачинской дорогой, предназначенной исключительно в гуманитарных целях.

Каждое высказывание против этих протестов расценивается как неприемлемое и является прямым нарушением норм и принципов международного права, таких как суверенитет, территориальная целостность Азербайджана, а также неуважением к Конституции страны и правам протестующих, в которой отражено положение о принадлежности Азербайджану всех природных ресурсов, находящихся на его территории.

Однако утверждения о том, что протесты якобы привели к перекрытию Лачинской дороги и вызвали гуманитарный кризис, являются безосновательными. Неоспорим факт ежедневного беспрепятственного проезда транспортных средств, медицинских автомобилей, принадлежащих Международному Комитету Красного Креста (МККК) и миротворческому контингенту (РМК). Также правительство Азербайджана и представители гражданского общества заявили о готовности оперативно решать все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться армянские жители.

Несмотря на призывы азербайджанской стороны к армянским жителям о том, что дорога открыта и может быть использована по назначению согласно трехстороннему заявлению, провокаторы, выдающие себя за представителей проживающих в Карабахе армян, отговаривают население от использования дороги, и это еще раз доказывает, что именно такие люди, создавая ложное впечатление о мирной акции протеста, преследуют цель продолжать свои незаконные и гнусные действия", - говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана.

Новость обновляется