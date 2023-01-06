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Информация армянских СМИ о потерях азербайджанской армии в 2022 году ложная – минобороны

Политика Материалы 6 января 2023 18:02 (UTC +04:00)
Информация армянских СМИ о потерях азербайджанской армии в 2022 году ложная – минобороны

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БАКУ /Trend/ - Информация армянских СМИ о потерях азербайджанской армии в 2022 году ложная, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ответ на запрос Trend в министерстве отметили, что информация, распространяемая армянской стороной, является ложной, носит дезинформационный характер и нацелена на то, чтобы ввести общественность в заблуждение.

"Отметим, что официальные данные о потерях нашей армии регулярно публикуются в прессе страны. Армянская пресса пытается описать как боевые потери нашей армии даже информацию о гражданах, которые по разным причинам умерли после увольнения в запас. Призываем наших граждан, представителей СМИ, а также пользователей социальных сетей не тиражировать подобную ложную информацию”, - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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