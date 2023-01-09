Связи между Азербайджаном и арабскими государствами укрепятся еще больше - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Связи между Азербайджаном и арабскими государствами укрепятся еще больше.

Об этом сказал заместитель директора АМИ Trend, политический эксперт Руфиз Хафизоглу арабской редакции телеканала CBC, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что внешняя политика Азербайджана основывается на принципах диалога и дружбы.

"Азербайджан придает большое значение налаживанию равноправного взаимодействия с зарубежными странами и будет продолжать эту политику и впредь. Развитие отношений между Азербайджаном и арабскими государствами в интересах обеих сторон", - сказал он.

Хафизоглу отметил, что высокий уровень связей Азербайджана с Израилем не является препятствием для углубления дипломатических отношений с арабскими государствами.

(Перевод: Нубар Кулузаде)