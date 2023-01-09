Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане утвержден порядок субсидирования процентов по кредитам на освобожденных территориях

Политика Материалы 9 января 2023 15:46 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден порядок субсидирования процентов по кредитам на освобожденных территориях

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об усилении необходимой государственной поддержки для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам на освобожденных от оккупации территориях и внесении изменений в указ Президента Азербайджана от 18 декабря 2018 года №410 "Об утверждении «Порядка заимствований и предоставления гарантий от имени Азербайджанской Республики".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, утвержден "Порядок обеспечения государственных гарантий и субсидирования процентов по кредитам, предоставляемым субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность на освобожденных от оккупации территориях".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости