Президент Ильхам Алиев: Повышение минимальной заработной платы на 15 процентов рассчитано на смягчение последствий инфляции

БАКУ /Trend/ - Повышение минимальной заработной платы на 15 процентов рассчитано на смягчение последствий инфляции, минимальная зарплата уже достигла 345 манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.

«Устраивает ли нас это? Конечно же, нет. Но мы предпринимаем шаги в пределах своих возможностей, потому что, еще раз хочу сказать, основное направление расходов у нас - восстановление Карабаха и Восточного Зангезура и укрепление потенциала армии. Эти два основных приоритета на долгие годы останутся для нас приоритетом», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что для улучшения социального обеспечения пенсионеров минимальная пенсия также была увеличена на 16,7 процента и достигла 280 манатов, и этот процесс будет продолжаться. Это – регулярно предпринимаемые шаги, и с ростом наших экономических возможностей аналогические шаги будут предприниматься и в будущем.