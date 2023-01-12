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По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)

Политика Материалы 12 января 2023 11:14 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - На Лачинской дороге в очередной раз были созданы условия для проезда колонны автомобилей принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает в четверг сотрудник Trend, командированный в Шушу, был обеспечен беспрепятственный проезд колонны 13 автомобилей из Ханкенди в направлении Лачина.

Участники акции создали возможность для проезда автомобилей.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже тридцать второй день.

Ранее армянские СМИ распространили ложные новости о том, что азербайджанцы якобы "перекрыли Лачинскую дорогу" и "не пропускают автомобили".

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 13 машин миротворцев (ФОТО)
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