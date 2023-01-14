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Посольство Турции опубликовало поздравление в связи с годовщиной восстановления дипотношений с Азербайджаном

Политика Материалы 14 января 2023 11:34 (UTC +04:00)
Посольство Турции опубликовало поздравление в связи с годовщиной восстановления дипотношений с Азербайджаном

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Посольство Турции в Азербайджане опубликовало поздравительный твит на своей странице в Twitter по случаю 31-й годовщины восстановления дипломатических отношений между Баку и Анкарой.

Как сообщает в субботу Trend, в публикации говорится:

"Поздравляем с 31-й годовщиной восстановления дипломатических отношений с Азербайджаном со всеми аспектами нашей братской связи, общей древней историей и глубоко укоренившимся культурным наследием, увенчанных "Шушинской декларацией"!
Одна нация, два государства".

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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