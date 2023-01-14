Посольство Турции опубликовало поздравление в связи с годовщиной восстановления дипотношений с Азербайджаном (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Посольство Турции в Азербайджане опубликовало поздравительный твит на своей странице в Twitter по случаю 31-й годовщины восстановления дипломатических отношений между Баку и Анкарой.
Как сообщает в субботу Trend, в публикации говорится:
"Поздравляем с 31-й годовщиной восстановления дипломатических
отношений с Азербайджаном со всеми аспектами нашей братской связи,
общей древней историей и глубоко укоренившимся культурным
наследием, увенчанных "Шушинской декларацией"!
Одна нация, два государства".
(Перевод: Фидан Мустафаева)