Посольство Турции опубликовало поздравление в связи с годовщиной восстановления дипотношений с Азербайджаном (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Посольство Турции в Азербайджане опубликовало поздравительный твит на своей странице в Twitter по случаю 31-й годовщины восстановления дипломатических отношений между Баку и Анкарой.

Как сообщает в субботу Trend, в публикации говорится:

"Поздравляем с 31-й годовщиной восстановления дипломатических отношений с Азербайджаном со всеми аспектами нашей братской связи, общей древней историей и глубоко укоренившимся культурным наследием, увенчанных "Шушинской декларацией"!

Одна нация, два государства".

(Перевод: Фидан Мустафаева)