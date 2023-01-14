Азербайджанские депутаты проведут встречи в Европарламенте (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 15 января депутаты Милли Меджлиса, члены делегации Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан Нурлан Гасанов и Севиль Микаилова совершат визит во французский город Страсбург.

Об этом сообщили в субботу Trend в Милли Меджлисе.

Депутаты проведут ряд встреч в Европейском парламенте, На встречах будут обсуждены вопросы развития взаимного сотрудничества и обмен мнениями по другим актуальным вопросам.

Визит завершится 19 января.

(Перевод: Фидан Мустафаева)