Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджанские депутаты проведут встречи в Европарламенте (Дополнено)

Политика Материалы 14 января 2023 12:58 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:39)

БАКУ /Trend/ - 15 января депутаты Милли Меджлиса, члены делегации Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан Нурлан Гасанов и Севиль Микаилова совершат визит во французский город Страсбург.

Об этом сообщили в субботу Trend в Милли Меджлисе.

Депутаты проведут ряд встреч в Европейском парламенте, На встречах будут обсуждены вопросы развития взаимного сотрудничества и обмен мнениями по другим актуальным вопросам.

Визит завершится 19 января.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости