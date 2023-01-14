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По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)

Политика Материалы 14 января 2023 17:03 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - Акция протеста, проводимая представителями неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе, продолжается уже тридцать четвертый день.

Как сообщает в субботу сотрудник Trend, командированный в Шушу, в очередной раз был обеспечен беспрепятственный проезд по Лачинской дороге машин снабжения, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК), из Лачина в направлении Ханкенди.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили МККК (ФОТО)
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