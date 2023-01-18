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При строительстве на освобожденных территориях Азербайджана будут применяться технологии компании Kromatix SA

Политика Материалы 18 января 2023 13:04 (UTC +04:00)
При строительстве на освобожденных территориях Азербайджана будут применяться технологии компании Kromatix SA

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БАКУ /Trend/ - При строительстве зданий и сооружений на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут применены технологии компании Kromatix SA.

Как передает в среду Trend, вопрос об этом был обсужден на встрече Президента Ильхама Алиева в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Kromatix SA Рафиком Ханбали.

Было отмечено, что компания производит технологии, позволяющие благодаря специальным технологиям и покрытиям использовать стеклянные фасады зданий в качестве солнечных панелей. Состоялся обмен мнениями по использованию этих технологий в зданиях и постройках в нашей стране с учетом важности устойчивого энергоснабжения в Азербайджане, в частности, объявления освобожденных от оккупации территорий зоной зеленой энергии.

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