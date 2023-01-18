Российские миротворцы изучают информацию о том, что Армения могла использовать Лачинскую дорогу для транспортировки мин - Лавров

БАКУ/Trend/ - Российские миротворцы изучают информацию Баку о том, что Армения могла использовать Лачинскую дорогу для транспортировки мин.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду в ходе брифинга глава МИД России Сергей Лавров.

Как отметил глава МИД России, Лачинская дорога по договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России должен быть открыт для прохода грузов, граждан и транспорта.

"Но никаких военных грузов там быть не должно. Азербайджан предоставил данные, их изучают российские миротворцы, что армянская сторона туда доставляла мины, чтобы минировать территории рядом с позициями Азербайджана", - добавил он.

Отметим, что недавно в социальных сетях распространись спутниковые снимки трех военных объектов армян, которые были построены в Карабахе в прошлом году с использованием материалов, которые были незаконно поставлены по Лачинской дороге.

Это является очередным наглядным доказательством того, что армяне использовали Лачинскую дорогу в военных целях, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, в котором использование данной дороги предусматривается исключительно в гуманитарных целях.

Мирная акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых Азербайджана продолжается уже тридцать восьмой день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.