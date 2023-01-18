Президент Ильхам Алиев: Китай и Азербайджан являются хорошими друзьями

БАКУ /Trend/ - Китай и Азербайджан являются хорошими друзьями.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 января в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) в Давосе.

«У нас очень дружественные отношения. Китай и Азербайджан являются хорошими друзьями. У меня была возможность много раз встречаться с председателем Си Цзиньпином. Последний раз мы встречались несколько месяцев назад. Это была прекрасная встреча», - сказал глава государства.