Президент Ильхам Алиев: Нам нужно создать еще лучшие условия для иностранных инвестиций

БАКУ /Trend/ - Нам нужно правильно спланировать и выстроить нашу политику, а также создать еще лучшие условия для иностранных инвестиций.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 января в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) в Давосе.

"В целом, инвестиционный климат в Азербайджане очень позитивный. Обеспечена должная защита как иностранных, так и местных инвестиций. Надеемся, что объем инвестиций в неэнергетический сектор возрастет, так как до сих пор большинство инвестиций поступало в нефтегазовый сектор Азербайджана. Это было естественно, и мы это понимаем. Но сейчас для нас настало время больше думать о диверсификации. Скорее, не думать, а действовать. Поэтому инвестиции в неэнергетический сектор, в инфраструктуру, в транспортную инфраструктуру, в частности, в возобновляемые источники энергии, являются одним из наших приоритетов. Сейчас мы находимся на заключительном этапе создания свободной экономической зоны в районе Алят недалеко от Баку. Мы надеемся, что китайские компании обратят внимание на эти возможности. Конечно же, наше географическое расположение между Востоком и Западом, непосредственно на традиционном маршруте Шелкового пути создает для нас много возможностей. Нам просто нужно правильно спланировать и выстроить нашу политику, а также создать еще лучшие условия для иностранных инвестиций", - сказал глава государства.