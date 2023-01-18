Президент Ильхам Алиев: Грузоперевалочная способность построенного Азербайджаном торгового порта будет расширена до 25 млн тонн

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с первых же дней активно присоединился к инициативе «Один пояс – один путь», которая покрывает большую географию, и мы начали инвестировать в создание инфраструктуры, которой тогда еще не было.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«За эти годы, именно за последние 10 лет, мы построили один из самых крупных, наверное, крупнейший торговый морской порт на Каспийском море с пропускной способностью 15 млн тонн грузов. Мы будем расширять его до 25 млн тонн. Мы строим судостроительную верфь, чтобы иметь возможность производить суда для транспортировки грузов через Каспий», - сказал глава государства.