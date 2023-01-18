Президент Ильхам Алиев: Маршрут Север-Запад - глобальный и успешно продвигаемый проект

БАКУ /Trend/ - Мы вложили значительные средства в железнодорожную инфраструктуру, причем не только в Азербайджане, но и в соседних государствах. Сейчас мы выделяем дополнительные инвестиции для расширения пропускной способности этой железной дороги от Баку в западном направлении. Нам удалось реализовать и все другие проекты, такие как строительство автомагистралей и аэропортов.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Отметив, что Азербайджан, будучи страной, не имеющей открытого выхода в Мировой океан, превратился в международный логистический и транспортный центр, глава государства сказал: «Благодаря инициативе «Один пояс - один путь» также активизировалась транспортировка по различным маршрутам, в частности, по маршруту Север-Юг. А сегодня мы уже обсуждаем реализацию маршрута Север-Запад. Это действительно глобальный и успешно продвигаемый проект, демонстрирующий свои преимущества всем странам, находящимся вдоль этого маршрута. Конечно, все зависит от стратегии стран и их отношения к транспортным проектам. Для нас это был один из основных факторов диверсификации нашей экономики и снижения зависимости от нефтегазовых доходов».