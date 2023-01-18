Президент Ильхам Алиев: Поздравляем наших китайских друзей с Новым годом по китайскому календарю

БАКУ /Trend/ - Я хочу поздравить наших китайских друзей с китайским Новым годом и пожелать всему народу Китая мира, процветания, успехов. Мы в Азербайджане являемся вашими друзьями и хорошими партнерами.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«На протяжении многих лет мы выстроили очень хорошие отношения. Мы очень любим вашу страну и очень рады, что все больше азербайджанцев посещают Китай, и все больше китайцев посещают Азербайджан. Контакты между людьми очень важны для установления более тесных политических отношений. Я уверен, что Китай будет и дальше добиваться успехов в своем экономическом и социальном развитии, и объединяющий нас Средний коридор будет успешно реализован», - отметил глава государства.