В Азербайджане будет создан реестр госслужащих (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан реестр государственных служащих.

Как сообщает в четверг Trend, вопрос об этом отражен в изменении к закону "О государственной службе", обсуждаемой на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменению, реестр государственных служащих является государственным информационным резервом, содержащим сведения о государственных служащих (в том числе лицах, принятых на службу в качестве стажеров и с испытательным сроком, а также лицах, уволенных с государственной службы).

Реестр государственных служащих будет вести соответствующий орган исполнительной власти. Нарушение требований порядка, предусмотренного статьей 15-3.3 закона, влечет ответственность в случаях, предусмотренных законом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)