Руководство Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета посетили Мемориальный комплекс "20 января" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов, заместители начальника Управления Медицинской Службы Шахлар Миргасым, Исмаил Эфендиев и сотрудники Центрального Таможенного Госпиталя посетили Мемориальный Комплекс "20 января", воздвигнутый в память жертв трагедии, произошедшей в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990г. Начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Джейхун Мамедов и сопровождающая его делегация возложили гвоздики перед Мемориальным Комплексом "20 января", воздвигнутым в память о шехидах 20 января, и почтили память шехидов памятным знаком уважение и почтение.

Во время событий 20 января 1990 года воинские части бывшей советской армии совершили массовое убийство мирного населения, вставшим на защиту своего суверенитета в Баку. Этот террор был тягчайшим преступлением, совершенным против азербайджанского народа, против человечности. В ту ночь погибло сотни молодых людей, дети и старики. Они отдали жизнь за Родину и землю, обрели бессмертие, стали шехидами.

Следует отметить, что Мемориальный комплекс «20 января» был построен по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Этот Мемориальный Комплекс, архитектором которого является Адалат Мамедов, скульпторы Джаваншир Дадашов и Азад Алиев, воздвигнут для увековечения памяти жертв трагедии, произошедшей в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года.

На памятнике золотыми буквами выгравировано имена и фамилии 147 человек, погибших во время трагедии 20 января, а также слова общенационального лидера Гейдара Алиева: «20 января 1990 года вошел в историю Азербайджана как один из самых трагических дней, как страница героизма нашего народа».