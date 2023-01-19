МИД отреагировал на заявление председателя комитета министров Совета Европы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вызывает сожаление заявление от 19 января министра иностранных дел Исландии, председателя Комитета министров Совета Европы Тордиса Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир (Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir), которое не отражает реалий, сложившихся вокруг Лачинской дороги.

Об этом в четверг Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что подобное отношение к мирным протестам на Лачинской дороге, где активисты требуют пресечения незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений полезных ископаемых, их незаконной транспортировки в Армению и злоупотребления Лачинской дорогой, предназначенной исключительно для гуманитарных целей -малопонятно. Протесты против незаконной экономической и военной деятельности на территории Азербайджана являются правом граждан этой страны и должны рассматриваться с уважением. Подобные заявления не только не способствуют миру и спокойствию в регионе, но и приводят к повышению градуса напряженности.

«Как отмечалось и в предыдущих заявлениях министерства, утверждения о якобы “закрытии” Лачинской дороги, возникновении в регионе “гуманитарной катастрофы” необоснованны. Тот факт, что за прошедший период по дороге без каких-либо препятствий проследовали многочисленные конвои российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста (МККК), около 800 транспортных средств, в том числе армянские машины скорой медицинской помощи, еще раз доказывает, что дорога не закрыта. Нет никаких препятствий, связанных с поставками товаров или оказанием необходимых медицинских услуг для использования местными жителями. Также, как мы неоднократно заявляли, правительство Азербайджана готово оперативно решать все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться жители Армении. Существуют также неоспоримые факты о попытках лиц, выдающих себя за представителей армянских жителей, искусственно создать гуманитарный кризис, препятствуя использованию армянскими жителями дорог.

Вызывает вопрос молчание и отсутствие реакции председателя комитета министров Совета Европы на печальное гуманитарное положение сотен тысяч азербайджанцев, выселенных из своих домов, военные преступления Армении, открыто нарушающей международное гуманитарное право, использование Лачинской дороги для военных целей, продолжающуюся установку армянскими бандформированиями мин, производства 2021 года на освобожденных территориях, в результате подрыва которых, уже в мирное время пострадали 282 азербайджанца. Это не что иное, как демонстрация двойных стандартов и избирательного подхода.

Призываем председателя Комитета министров Совета Европы быть беспристрастным, воздерживаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб миру и спокойствию в регионе", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)