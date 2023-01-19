ЕС выступает за мир, стабильность и процветание на Южном Кавказе - Петер Михалко (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - ЕС выступает за мир, стабильность и процветание на Южном Кавказе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации в Twitter главы представительства ЕС в Азербайджане Петера Михалко.

"Сегодня послы стран ЕС в Азербайджане посетили Аллею шехидов в Баку, возложили цветы и почтили память жертв трагедии 20 Января. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв тех трагических событий”, - говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)