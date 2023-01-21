В Давосе поддержали азербайджанских экоактивистов (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Во время Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) выражена поддержка азербайджанским экоактивистам, проводящим мирную акцию протеста на Лачинской дороге.

Об этом сообщили в субботу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Согласно информации, азербайджанские активисты приняли участие в акции организации Green Up на улице Promenade в центре Давоса.

Наши соотечественники выразили солидарность с азербайджанскими экоактивистами и представителями гражданского общества, которые в настоящее время проводят акции протеста на Лачинской дороге, и продемонстрировали плакаты, отражающие выдвинутые ими требования: “Остановите незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана!", "Положите конец совершению экологического террора на территории Азербайджана!".

Заинтересованным в акции на Лачинской дороге была предоставлена подробная информация о незаконной эксплуатации Арменией природных ресурсов Азербайджана, находящихся в настоящее время в зоне ответственности российских миротворцев, о том, что сложившаяся ситуация справедливо вызывает недовольство азербайджанской общественности.

Выступая на мероприятии в Давосе на тему ”Привлечение инвестиций для возрождения природы" (Revamping Investment for Regenerating Nature), член правления Координационного совета азербайджанцев Швейцарии, доктор наук Женевского университета Турал Алиев привлек внимание на внедрение зеленых технологий и инфраструктуры и устойчивое использование природных ресурсов. Он отметил, что незаконная эксплуатация природных ресурсов вызывает справедливое недовольство населения из-за ущерба окружающей среде. Азербайджанский ученый привел в пример акции, проводимые в настоящее время в Азербайджане и Германии.

В рамках мероприятия, организованного совместно с ООН, Европейским союзом и Женевским университетом, были продемонстрированы плакаты и буклеты, отражающие требования экоактивистов", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)