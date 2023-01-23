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Азербайджан всегда был рядом с Турцией в трудные времена - Джахит Багчи

Политика Материалы 23 января 2023 13:29 (UTC +04:00)
Азербайджан всегда был рядом с Турцией в трудные времена - Джахит Багчи

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда был рядом с Турцией в трудные времена.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня посол Турции Джахит Багджи во время встречи в Общине Западного Азербайджана.

"Турецко-азербайджанские отношения дошли до наших дней с понятием "И в горе, и в печали".

А самую большую радость мы испытали в 44-дневной Отечественной войне. В справедливой борьбе Турция всеми силами была на стороне Азербайджана.

Мы верим в восстановление мира в регионе", - сказал посол.

Отметим, что 23 января посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи посетил Общину Западного Азербайджана в новом административном здании.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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