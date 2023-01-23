В Азербайджане меняются нотариальные правила по оформлению недвижимости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются нотариальные правила по оформлению и государственной регистрации недвижимости.

Президент Ильхам Алиев подписал закон О внесении изменений в Закон "О нотариате".

Согласно изменению договоры об оформлении на себя или ипотеке имущества, подлежащего государственной регистрации, подтверждаются на основе документов подтверждающих право собственности на оформляемое или заложенное имущество, на автотранспортные средства, а также об их проверке органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти или на основе данных, получаемых в режиме реального времени из электронной информационной системы.

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