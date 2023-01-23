Омбудсмен посетила осужденных в Азербайджане армянских диверсантов

БАКУ /Trend/ - По поручению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой членами Национальной Превентивной Группы (НПГ) продолжаются посещения мест содержания под стражей.

Об этом в понедельник сообщили Trend в аппарате Омбудсмена.

Как сообщается, с участием Уполномоченного по правам человека и представителей НПГ на постоянной основе осуществляются превентивные посещения в учреждения, находящиеся под юрисдикцией Национального Превентивного Механизма.

"В рамках систематических мониторингов, были осуществлены посещения и в учреждения, где содержатся граждане Армении, задержанные за преступления, совершенные в виде диверсионно-террористических групп на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после прекращения военных операций в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным главами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года. Мониторинги проходили с участием врача и психолога НПГ. В ходе индивидуальных бесед с содержащимися под стражей в этих учреждениях лиц, Уполномоченным по правам человека и представителями НПГ были приняты также и вышеупомянутые граждане Армении. В процессе мониторинга соответствующих учреждений со стороны представителей НПГ были проверены условия содержания – состояние камер, площадь, освещение, вентиляция, личная гигиена и санитарные условия, медицинское обслуживание и вопросы питания. В ходе систематических посещений было выявлено, что в вопросах обращения с этими лицами соблюдаются все требования законодательства, обеспечивается реализация их прав, оказывается своевременный доступ к медицинским и психологическим услугам", - сказали в аппарате Омбудсмена.

Более того, как сообщается, в ходе конфиденциальных бесед никаких жалоб, связанных с обеспечением телефонной связью, перепиской, доступом к информации (телевидение, издания), медицинским обслуживанием в адрес Уполномоченного не поступало. В камерах, где содержатся заключенные были замечены художественная литература и информационные материалы (в том числе, и на языке заключенных), помимо этого было выявлено, что создаются условия для беспрепятственных встреч с представителями Международного Комитета Красного Креста. Следует отметить, что помимо превентивных посещений, вопросы судебного производства в отношении обвиняемых лиц также были в центре внимания, проводились независимые наблюдения. В результате мониторингов было установлено, что судебное делопроизводство в отношении этих лиц было организовано на принципах законности, справедливости и гуманности, подсудимым были предоставлены адвокаты и переводчики. Было выявлено, что обвиняемые и их адвокаты были обеспечены всеми правовыми нормами, закрепленными в основах законодательства.