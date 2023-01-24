Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Письмо Яшара Алиева генсеку Антониу Гутерришу распространено как документ ООН (Дополнено)

Политика Материалы 24 января 2023 10:53 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Дополнено (первая версия опубликована в 09:33)

БАКУ /Trend/ Письмо, адресованное главой постоянного представительства Азербайджана в ООН Яшаром Алиевым генеральному секретарю Организации Антониу Гутеррешу, распространено как документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, сообщает во вторник Trend.

Согласно информации, в письме доведена до сведения последняя информация об усилиях Азербайджана по определению судьбы нескольких тысяч наших граждан, пропавших без вести в ходе армянской агрессии в начале 1990-х годов.

В письме отмечено, что в результате агрессии Армении без вести пропали 3 890 граждан Азербайджана, в том числе 719 гражданских лиц, среди которых - 71 дети, 267 женщин и 326 пожилых людей. Было установлено, что 872 человека (605 военнослужащих и 267 гражданских лиц, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 стариков) были взяты в плен или в заложники. Хотя известно, что в последний раз некоторые из них были живы, об их дальнейшей судьбе ничего не известно. Кроме того, есть десятки фактов умерщвления азербайджанских военнопленных в армянском плену после посещения их представителями международного комитета Красного Креста.

"В конце 2020 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены доказательства грубого и систематического нарушения Арменией международного права. С февраля 2021 года по ноябрь 2022 года останки примерно 118 человек были обнаружены в массовых захоронениях в этих районах. Эти человеческие останки свидетельствуют об умышленном убийстве гражданского населения Азербайджана и других лиц, охраняемых международным гуманитарным правом. Массовое захоронение, обнаруженное в горной пещере возле села Башлыбель Кяльбаджарского района, стало доказательством того, что Вооруженные силы Армении открыли огонь по укрывшимся в пещере жителям села, в результате чего погибли не менее 12 человек, в том числе 2 ребенка и 5 стариков.

В массовом захоронении в селе Фаррух Ходжалинского района также обнаружены останки детей и женщин

Еще одним свидетельством жестокости является массовое захоронение в селе Эдилли Ходжавендского района, где обнаружены останки десятков азербайджанцев, руки и ноги которых были связаны.

Массовые захоронения были найдены и в других освобожденных от оккупации районах Азербайджана.

Армения отказалась предоставить какую-либо информацию о без вести пропавших, за время почти 30-летней оккупации, и провести расследование для выяснения их дальнейшей судьбы.

Только в 2022 году Армения передала Азербайджану 67 мешков со смешанными останками 106 человек. Тот факт, что Армения хранит эти останки в течение тридцати лет, вопреки всем моральным принципам, нарушая международное гуманитарное право, открыто игнорируя право людей знать о судьбе своих близких, не может не вызвать глубокого возмущения", - отмечается в письме.

Дипломат также подчеркнул, что Армения до сих пор уклоняется от предоставления информации о массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. По его словам, поисковым операциям Азербайджана препятствует и серьезная минная угроза из-за отказа Армении предоставить полные и точные карты сотен тысяч мин, установленных на территории во время оккупации.

Яшар Алиев напомнил, что Генеральная ассамблея и Совет Безопасности приняли ряд резолюций, касающихся пропавших без вести, подтвердив обязательства государств по предотвращению насилиий и предоставлению отчетов о судьбах пропавших без вести в рамках международного гуманитарного права.

“Эти обязательства должны стать неотложными мерами в деле защиты прав жертв и их семей”, - отметил он.

В заключение глава Азербайджанского представительства отметил, что международному сообществу важно настаивать на выполнении Арменией своих обязательств по данному вопросу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости