Письмо Яшара Алиева генсеку Антониу Гутерришу распространено как документ ООН (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ Письмо, адресованное главой постоянного представительства Азербайджана в ООН Яшаром Алиевым генеральному секретарю Организации Антониу Гутеррешу, распространено как документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, сообщает во вторник Trend.

Согласно информации, в письме доведена до сведения последняя информация об усилиях Азербайджана по определению судьбы нескольких тысяч наших граждан, пропавших без вести в ходе армянской агрессии в начале 1990-х годов.

В письме отмечено, что в результате агрессии Армении без вести пропали 3 890 граждан Азербайджана, в том числе 719 гражданских лиц, среди которых - 71 дети, 267 женщин и 326 пожилых людей. Было установлено, что 872 человека (605 военнослужащих и 267 гражданских лиц, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 стариков) были взяты в плен или в заложники. Хотя известно, что в последний раз некоторые из них были живы, об их дальнейшей судьбе ничего не известно. Кроме того, есть десятки фактов умерщвления азербайджанских военнопленных в армянском плену после посещения их представителями международного комитета Красного Креста.

"В конце 2020 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены доказательства грубого и систематического нарушения Арменией международного права. С февраля 2021 года по ноябрь 2022 года останки примерно 118 человек были обнаружены в массовых захоронениях в этих районах. Эти человеческие останки свидетельствуют об умышленном убийстве гражданского населения Азербайджана и других лиц, охраняемых международным гуманитарным правом. Массовое захоронение, обнаруженное в горной пещере возле села Башлыбель Кяльбаджарского района, стало доказательством того, что Вооруженные силы Армении открыли огонь по укрывшимся в пещере жителям села, в результате чего погибли не менее 12 человек, в том числе 2 ребенка и 5 стариков.

В массовом захоронении в селе Фаррух Ходжалинского района также обнаружены останки детей и женщин

Еще одним свидетельством жестокости является массовое захоронение в селе Эдилли Ходжавендского района, где обнаружены останки десятков азербайджанцев, руки и ноги которых были связаны.

Массовые захоронения были найдены и в других освобожденных от оккупации районах Азербайджана.

Армения отказалась предоставить какую-либо информацию о без вести пропавших, за время почти 30-летней оккупации, и провести расследование для выяснения их дальнейшей судьбы.

Только в 2022 году Армения передала Азербайджану 67 мешков со смешанными останками 106 человек. Тот факт, что Армения хранит эти останки в течение тридцати лет, вопреки всем моральным принципам, нарушая международное гуманитарное право, открыто игнорируя право людей знать о судьбе своих близких, не может не вызвать глубокого возмущения", - отмечается в письме.

Дипломат также подчеркнул, что Армения до сих пор уклоняется от предоставления информации о массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. По его словам, поисковым операциям Азербайджана препятствует и серьезная минная угроза из-за отказа Армении предоставить полные и точные карты сотен тысяч мин, установленных на территории во время оккупации.

Яшар Алиев напомнил, что Генеральная ассамблея и Совет Безопасности приняли ряд резолюций, касающихся пропавших без вести, подтвердив обязательства государств по предотвращению насилиий и предоставлению отчетов о судьбах пропавших без вести в рамках международного гуманитарного права.

“Эти обязательства должны стать неотложными мерами в деле защиты прав жертв и их семей”, - отметил он.

В заключение глава Азербайджанского представительства отметил, что международному сообществу важно настаивать на выполнении Арменией своих обязательств по данному вопросу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)