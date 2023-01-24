Азербайджан представил в Международный суд основной исковый документ против Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 23 января Правительство Азербайджана представило в Международный суд основной исковый документ против Армении.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана, основной исковый документ, представленный в суд, основан на тысячах страницах доказательств, фиксирующих тридцатилетний произвол и несправедливость в отношении азербайджанцев. Документ содержит подробную информацию об азербайджанцах, убитых, изгнанных и пострадавших в результате этнических чисток и других страшных преступлений Армении.

"Незаконная оккупация международно признанных территорий Азербайджана Арменией сопровождались продуманной и целенаправленной политикой этнических чисток. Целью этой деятельности, продолжающейся вплоть до 2020 года, было создание армянских поселений на территории нашей страны путем разрушения, разграбления и эксплуатации природных ресурсов Азербайджана.

После освобождения своих земель в 2020 году Азербайджан провел широкомасштабную работу по сбору доказательств преступлений, совершенных Арменией на этих территориях. Масштабы разрушений сотен тысяч человеческих судеб, бесчисленных семей и общин, бесценного культурного наследия и окружающей среды поистине ужасны.

Политика и действия Армении в отношении этнической дискриминации, в том числе незаконная оккупация наших территорий в течение почти тридцати лет, не позволяли нашим соотечественникам вернуться на свои земли в Карабахский регион Азербайджана. На сегодняшний день сотни азербайджанских вынужденных переселенцев до сих пор не могут вернуться в свои прежние дома. В период оккупации и во время отступления с освобожденных территорий после войны в 2020 году Армения, в рамках политики “выжженной земли”, полностью разрушила такие города, как Физули, Агдам, Джебраил, Губадлы, Зангилан и Кяльбаджар. За время оккупации азербайджанских земель более 95 процентов построек, расположенных в Карабахском регионе Азербайджана, были разрушены.

Политика дискриминации включает в себя также избрание Арменией гражданских и населенных пунктов в качестве целей для минного террора. После окончания 44-дневной Отечественной войны 282 азербайджанца погибли или были тяжело ранены в результате взрывов мин. Мины являются важным элементом политики Армении по пресечению возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев на освобожденные земли.

Азербайджанская сторона на основании представленных подробных доказательств потребовала от суда удовлетворить ходатайство об ответственности Армении за нарушение прав азербайджанцев. В частности, было направлено обращение с заявлением об ответственности правительства Армении за этнические чистки, включая умышленное лишение жизни и прав собственности, пытки, уничтожение культурного наследия, пропаганду ненависти среди армянского населения против азербайджанцев и государственную помощь вооруженным группировкам, созданным в Армении на почве ненависти.

В обращении азербайджанской стороны также подчеркивается важность выполнения Арменией своих обязательств по раскрытию всей информации о пропавших без вести азербайджанцах, возврата азербайджанцам всего незаконно захваченного имущества и земель, прекращения пропаганды ненависти и привлечения к ответственности за нарушение прав человека в течение тридцати лет.

Азербайджанская сторона продолжит принимать все необходимые меры по привлечению к международно-правовой ответственности лиц, совершивших указанные преступления", - говорится в документе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)