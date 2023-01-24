Россия продолжает кропотливую работу и с Баку, и с Ереваном - Песков

БАКУ/Trend/- В Кремле заявили, что Россия как участница трехсторонних заявлений по Карабаху, продолжает выполнять свои обязательства и ведет сложную работу и с Ереваном, и с Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на российские СМИ.

"Россия как одна из сторон трехсторонних договоренностей и документов, которые были подписаны двумя годами ранее, продолжает выполнять свои обязательства. И продолжает весьма и весьма кропотливую и сложную работу и с Арменией, и с Азербайджаном", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Лачинской дороги.

Отметим, что акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже сорок четвертый день.

По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.