В Азербайджане утверждено соглашение с Россией об обеспечении эпидемиологического благополучия на территориях с приграничными природными очагами чумы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) об обеспечении эпидемиологического благополучия на территориях с приграничными природными очагами чумы".

Согласно указу, утверждается "Соглашение между министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) об обеспечении эпидемиологического благополучия на территориях с приграничными природными очагами чумы", подписанное 17 ноября 2022 года в городе Баку.

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