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Азербайджан и Россия будут сотрудничать в области применения международных медико-санитарных правил (Дополнено)

Политика Материалы 24 января 2023 19:36 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) о сотрудничестве в области применения Международных медико-санитарных правил (2005 г.)".

Как сообщает во вторник Trend, указом утверждено "Соглашение о сотрудничестве между министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) о сотрудничестве в области применения Международных медико-санитарных правил (2005 г.)", подписанное 17 ноября 2022 года в городе Баку.

После вступления Соглашения в силу министерство здравоохранения Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно уведомить правительство Российской Федерации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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