МИД Азербайджана выразил протест фонду ООН (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Призываем Фонд ООН в области народонаселения отказаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб репутации организации.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана касательно заявления Фонда ООН в области народонаселения в связи с Лачинской дорогой.

"Вызывает удивление и сожаление предвзятое, не отражающее действительность заявление Фонда ООН от 24 января, касающееся ситуации в связи с Лачинской дорогой. Заявление о легитимных протестах азербайджанцев на Лачинской дороге Фонда ООН, который никак не реагировал на тяжелое положение сотен тысяч азербайджанских семей, изгнанных со своих земель в результате 30-летней оккупации, неприемлемо. Мирные протесты на суверенной территории Азербайджана с требованием прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов, их транспортировки в Армению и злоупотребления Лачинской дорогой, предназначенной исключительно для гуманитарных целей, являются легитимным правом нашего народа. Незаконная деятельность на территориях Азербайджана, где компактно проживают армяне, является угрозой национальной безопасности страны, и она должна быть прекращена. В частности, Азербайджанская Республика в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге в обоих направлениях. Гарантия безопасности также включает пресечение злоупотреблений.

Как и отмечается в заявлениях министерства иностранных дел за последний месяц, протестующие не препятствуют движению транспортных средств и жителей на Лачинской дороге, а утверждения о том, что протесты якобы вызвали “гуманитарную катастрофу” в регионе, необоснованны. С начала протестов, посредством транспортных средств, количество которых уже превышает 1000, обеспечена перевозка для жителей товаров повседневного спроса, медицинских принадлежностей. Правительство Азербайджана также неоднократно заявляло о готовности оперативно обеспечить все гуманитарные нужды с которыми могут столкнуться армянские жители. Несмотря на все это, лица, выдающие себя за “лидеров” местного армянского населения, продолжают использовать его в качестве щита для продолжения своей незаконной деятельности и препятствуют свободе передвижения.

В связи с вышесказанным, призываем Фонд ООН отказаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб репутации организации", - говорится в заявлении МИД.

(Перевод: Нубар Кулузаде)