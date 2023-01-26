В Азербайджане резиденты освобожденных от оккупации территорий освобождаются на десятилетний срок от импортной таможенной пошлины (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе".

Как сообщает в четверг Trend, согласно указу, импорт техники, технологического оборудования и устройств, а также сырья и материалов по направлениям экономической деятельности и номенклатуре товаров, утверждаемых органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, резидентами освобожденных от оккупации территорий, зарегистрированными для целей НДС на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, освобождается от уплаты импортной таможенной пошлины на срок 10 лет с 1 января 2023 года.