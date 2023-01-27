Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране потрясло нас - МИД Израиля

БАКУ /Trend/ - Убийство начальника Службы безопасности в результате ужасного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране потрясло и огорчило нас.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят.

"Выражаем глубокие соболезнования азербайджанскому народу и правительству, семье погибшего, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)