Экс-посол Великобритании в Азербайджане выразил соболезнования в связи с терактом в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - шокирующая новость.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал бывший посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на своей странице в Twitter.

"Выражаю свои глубокие соболезнования",- говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)