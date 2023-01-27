Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 1 февраля.
Как сообщает в пятницуTrend, в повестку заседания включен 21 вопрос:
1. Проект постановления о плане законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса в 2023 году.
2. Проект постановления о создании дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.
3. Проект постановления о создании счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.
4. Законопроект об утверждении "Устава исследовательского центра Организации экономического сотрудничества".
5. Законопроект об утверждении "Протокола о правилах определения страны происхождения товаров по соглашению о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками ГУАМ".
6. Законопроект об утверждении Конвенции Международной организации труда № 155 "О безопасности и гигиене труда".
7. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (первое чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в Закон "О медицинском страховании".
9. Законопроект о внесении изменений в Закон "О трудовых пенсиях".
10. Законопроект о внесении изменений в Закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".
11. Законопроект о внесении изменений в Закон "О чрезвычайном положении" (первое чтение).
12. Законопроект о внесении изменений в Закон "О государственной службе" (первое чтение).
13. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджана (первое чтение).
14. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об аренде земли" (первое чтение).
15. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджана (первое чтение).
16. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (первое чтение).
17. Законопроект о внесении изменений в Закон "О государственной пошлине" (первое чтение).
18. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об автомобильном транспорте" (первое чтение).
19 Законопроект о внесении изменений в Закон "О государственной пошлине" (первое чтение).
20. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджана (первое чтение).
21. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджана, законы "О кредитных союзах", "О табаке и табачных изделиях", "О банках" и "О небанковских кредитных организациях" (первое чтение).
(Перевод: Фидан Мустафаева)