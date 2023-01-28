Васиф Тагиев, обезвредивший иранского террориста, успешно прооперирован (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Состояние пострадавших при террористической атаке на посольство Азербайджана в Иране удовлетворительное.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал глава иранской больницы Шохада-э-Таджриш Шахрам Аламдари.
По его словам, сотрудник службы охраны посольства Васиф Тагиев, получивший пулевые ранения в плечо и челюсть - прооперирован.
"Сейчас его состояние оценивается как хорошее", - сказал Аламдари.
Он добавил, что второй пострадавший также была оперирован и из его тела была извлечена пуля. В настоящее время он находится в хорошем состоянии.
"Оба пациента находятся сейчас в хорошем состоянии, и мы надеемся, что они скоро поправятся", - сказал Аламдари.
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12:00
Cотрудник службы безопасности посольства Азербайджана в Иране Васиф Тагиев, который обезвредил террориста во время атаки на дипмиссию вчера, прооперирован, сказал в субботу Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Васиф Тагиев прооперирован, его состояние удовлетворительное", - сказал он.
Во время теракта в посольстве Васиф бросился на вооруженного террориста и нейтрализовал его.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
(Перевод: Фидан Мустафаева)